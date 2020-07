Cronaca 730

Bimbo di due anni muore travolto dall'auto del padre: l'uomo stava facendo retromarcia

La tragedia si è consumata a Bari. L'uomo, mentre faceva retromarcia, non si sarebbe accorto della presenza del figlioletto

Redazione

19 Luglio 2020 20:17

Un bimbo di due anni è morto la notte scorsa a Bari dopo essere stato investito dall’auto del padre. L'incidente è avvenuto nel campo nomadi del quartiere Japigia.Il piccolo - secondo una prima ricostruzione della polizia e del pm di turno, Francesco Bretone - sarebbe stato investito durante una manovra in retromarcia eseguita dal padre, che non si è accorto della presenza del piccolo. Il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Di Venere di Bari-Carbonara, ma al suo arrivo le condizioni erano già molto gravi.

I medici hanno provato a rianimarlo, ma il piccolo non ce l’ha fatta. E' stata comunque disposta l’autopsia, ma sembrano non esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di una fatalità.



