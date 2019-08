Cronaca 2148

Bimbo di 7 anni cade da una golf car: trasportato in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia

Per il bimbo è stato disposto il ricovero in Pediatria dove adesso è tenuto in osservazione

Rita Cinardi

20 Agosto 2019 09:14

Ha subito un trauma cranico dopo essere caduto da una golf car all'interno di un resort nei pressi di Sciacca. Un bimbo di 7 anni di nazionalità francese ieri mattina è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia in codice rosso. Al suo arrivo in pronto soccorso i medici hanno apppurato, mediante esami diagnostici, che si trattava di un trauma cranico non commotivo. Per il bimbo è stato disposto il ricovero in Pediatria dove adesso è tenuto in osservazione. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

