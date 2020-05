Cronaca 296

Bimbo di 6 anni rischiava di morire soffocato, i carabinieri lo salvano: tragedia sfiorata

I militari hanno visto il piccolo disteso sul letto, privo di sensi, in arresto respiratorio e senza segni di pulsazioni e senza perdere tempo hanno effettuato le manovre di rianimazione

28 Maggio 2020 15:43

Rischiava di morire nel suo letto a soli sei anni ma le manovre di rianimazione dei carabinieri della Stazione di Bagheria giunti nella casa dove si stava per consumare una tragedia gli hanno salvato la vita.I militari hanno visto il piccolo disteso sul letto, privo di sensi, in arresto respiratorio e senza segni di pulsazioni e senza perdere tempo hanno effettuato le manovre di rianimazione, disostruendo il cavo orale a seguito dello scivolamento della lingua e praticando il massaggio cardiaco.

In pochi attimi il bambino ha ripreso conoscenza e all’arrivo dei sanitari del 118 le sue condizioni di salute sembravano buone.

I medici, precauzionalmente, lo hanno trasportato in ambulanza presso l'ospedale specializzato pediatrico "Di Cristina" di Palermo, e lo hanno ricoverato in osservazione.



