Bimbo di 21 mesi morto all'ospedale di Modica: fermata anche la mamma

L’interrogatorio della madre 23enne, Letizia Spatola, avrebbe fatto emergere elementi gravi anche a suo carico

Redazione

18 Agosto 2020 14:06

È stata fermata anche la mamma di Evan, il bimbo di 21 mesi di Rosolini morto all’ospedale Maggiore di Modica dove è giunto in fin di vita e ricoperto di lividi. L'accusa è di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia.La presenza di lividi in tutto il corpo aveva spinto i sanitari a chiamare la polizia che, poco dopo, aveva fermato il convivente della donna, il trentenne Salvatore Blanco, accusato di aver percosso con violenza il piccolo. L'uomo non è il papà del bambino.

L’interrogatorio della madre 23enne, Letizia Spatola, avrebbe fatto emergere elementi gravi anche a suo carico. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Siracusa, la donna in quello di Messina.

Il padre della piccola vittima, che lavora fuori dalla Sicilia e che aveva interrotto un anno fa la relazione con la donna, è stato avvertito e si è messo subito in viaggio per fare rientro nell’Isola. Sul corpo del bambino è stata disposta l’autopsia.



