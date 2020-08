Cronaca 932

Bimbo di 21 mesi deceduto a Modica: ad ucciderlo sarebbero state le percosse

Il medico che l'ha visitato quando il piccolo è arrivato nel pronto soccorso dell'ospedale 'Maggiore' è rimasto senza parole

Redazione

18 Agosto 2020 09:48

Un bimbo 21 mesi è morto nell'ospedale di Modica (Rg), dove è arrivato in ambulazna. Non si conoscono ancora le cause del decesso. Secondo quanto si apprende sul corpicino del piccolo ci sarebbero lividi e lesioni. Dopo avere interrogato la madre, la polizia ha fermato il convivente della donna. La coppia abita a Rosolini, cittadina del siracusano di 20 mila abitanti. A coordinare l'inchiesta è la Procura di Siracusa. Sarà l'autopsia sul corpicino a rivelare le cause del decesso anche se i lividi riscontrati sul collo e sul corpo del bambino farebbero ipotizzare il peggio: a ucciderlo sarebbero state le percosse ricevute. Il medico che l'ha visitato quando il piccolo è arrivato nel pronto soccorso dell'ospedale 'Maggiore' è rimasto senza parole, tant'è che ha avvertito subito la polizia. Gli agenti del commissariato hanno subito sentito la madre del bimbo, che vive in una casa popolare a Rosolini (Sr), insieme al suo convivente originario di Noto che non è il padre del bambino. Proprio il racconto della donna ha portato gli agenti all'uomo che in serata è stato fermato. Le indagini della polizia di Modica, coordinate dal procuratore di Siracusa, Sabrina Gambino, e dal sostituto Donata Costa consentiranno di ricostruire una vicenda oscura, maturata in un ambiente estremamente degradato. (ANSA)

