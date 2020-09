Cronaca 370

Bimbo deceduto a Modica, il fratellino accusa papà e compagno della madre

Nel registro degli indagati per maltrattamenti è stato iscritto il padre di Evan, Stefano Lo Piccolo, lo stesso che aveva presentato nei mesi scorsi alla Procura di Genova una denuncia

12 Settembre 2020 08:24

Ha accusato il papà di Evan ed il compagno della madre di aver avuto comportamenti aggressivi nei confronti del fratellino. È questo, in sostanza, l’esito dell’interrogatorio, avvenuto al palazzo di giustizia di Siracusa, del fratello di Evan, il bimbo di 2 anni per la cui morte sono stati arrestati Letizia Spatola, 23 anni, madre della vittima, e Salvatore Blanco, 30 anni, il compagno della donna.Nel registro degli indagati per maltrattamenti è stato iscritto il padre di Evan, Stefano Lo Piccolo, lo stesso che aveva presentato nei mesi scorsi alla Procura di Genova una denuncia per presunte aggressioni al piccolo.

Il fratellino, figlio di Letizia Spatola e di un altro uomo, avrebbe raccontato agli inquirenti che Evan avrebbe subito le intemperanze di entrambi i compagni della madre ma, in merito alle ore precedenti al decesso non avrebbe saputo fornire spiegazioni in quanto quella sera avrebbe dormito con la mamma mentre Blanco sarebbe stato nell’altra stanza insieme ad Evan. "Ora attendiamo l’esito dell’autopsia e poi faremo le nostre valutazioni" spiega il Procuratore di Siracusa.



