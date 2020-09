Cronaca 520

Bimbo deceduto a Modica: anche il papà è indagato per maltrattamenti

Gli inquirenti ipotizzano che il piccolo possa aver subito in precedenza maltrattamenti da parte del padre, Stefano Lo Piccolo

10 Settembre 2020 08:18

«Il papà di Evan è indagato per maltrattamenti sul bambino». Lo dice il procuratore di Siracusa, Sabrina Gambino, titolare del fascicolo di inchiesta sulla morte del piccolo di due anni di Rosolini, per cui sono stati arrestati la madre del bimbo Letizia Spatola, 23 anni, detenuta nel carcere di Messina e il suo compagno Salvatore Blanco, 32 anni, rinchiuso nel penitenziario di Cavadonna, a Siracusa. Gli inquirenti ipotizzano che il piccolo possa aver subito in precedenza maltrattamenti da parte del padre, Stefano Lo Piccolo, l’anno scorso, nel periodo in cui aveva una relazione sentimentale con la donna. Resta estraneo alla morte del piccolo di 21 mesi.Intanto, per venerdì è stato fissato l’incidente probatorio davanti al giudice per le indagini preliminari, Francesco Alligo, per sentire il fratellino di Evan, al fine di stabilire ulteriormente se la vittima sia stata picchiata e soprattutto da chi. A richiedere l’incidente probatorio sono stati lo stesso procuratore e il sostituto Donata Costa.



