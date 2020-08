Cronaca 239

Bimbi uccisi dal padre a Lecco, la scoperta choc: "I piccoli non erano stati sedati"

Mario Bressi, non aveva sedato i suoi due bambini, Diego ed Elena prima di ucciderli strangolandoli

Redazione

02 Agosto 2020 21:07

La procura della Repubblica di Lecco ha accertato che Mario Bressi non aveva sedato i suoi due bambini, Diego ed Elena, prima di uccederli strangolandoli.Il dramma avvenne lo scorso 27 giugno mentre erano a Margno, in provincia di Lecco. A confermare che i due bambini non fossero sedati sono stati gli esami tossicologici sul corpo dei due gemellini di 12 anni.



