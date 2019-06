Cronaca 1382

Bimbi picchiati e lasciati senza cibo per punizione: arrestate tre maestre di un asilo nido per maltrattamenti

E' successo in un paese del bresciano. Ad incastrare le tre insegnanti le telecamere installate dagli inquirenti

Redazione

13 Giugno 2019 10:29

Tre maestre di un asilo nido di Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, sono state arrestate per maltrattamenti sui bambini. La Procura di Brescia aveva chiesto i domiciliari, ma il gip ha disposto l'obbligo di firma.L'operato delle tre è stato ripreso dalle telecamere installate dagli inquirenti dopo le prime denunce di un genitore che aveva notato un cambiamento dell'umore del figlio e alla luce del racconto di una ex dipendente dello stesso asilo che denunciò il comportamento scorretto delle colleghe. Le maestre sono accusate di maltrattamenti aggravati. Nelle immagini riprese dalle telecamere le maestre dicono parolacce e spintonano i bambini.

Secondo l'accusa avrebbero poi impartito punizioni ritenute eccessive come il mancato cambio del pannolino o la sottrazione del cibo ai bambini. (Foto archivio)

Tre maestre di un asilo nido di Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, sono state arrestate per maltrattamenti sui bambini. La Procura di Brescia aveva chiesto i domiciliari, ma il gip ha disposto l'obbligo di firma.L'operato delle tre è stato ripreso dalle telecamere installate dagli inquirenti dopo le prime denunce di un genitore che aveva notato un cambiamento dell'umore del figlio e alla luce del racconto di una ex dipendente dello stesso asilo che denunciò il comportamento scorretto delle colleghe. Le maestre sono accusate di maltrattamenti aggravati. Nelle immagini riprese dalle telecamere le maestre dicono parolacce e spintonano i bambini.

Secondo l'accusa avrebbero poi impartito punizioni ritenute eccessive come il mancato cambio del pannolino o la sottrazione del cibo ai bambini. (Foto archivio)

Caltanissetta, la Guardia di Finanza dona alla Caritas 70 paia di scarpe sequestrate

News Successiva Caltanissetta, seduto su una panchina alla vista dei poliziotti getta la marijuana: segnalato

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews