Cronaca 431

Bimbi maltrattati, insultati e picchiati in una scuola dell'infanzia: sospese sei maestre

E' successo in una scuola di Collesano, nel palermitano. I carabinieri avevano ricevuto delle segnalazioni da parte di alcuni ciittadini

Redazione

21 Giugno 2019 09:32

Avrebbero vessato fisicamente e psicologicamente i loro piccoli alunni, tra i tre e i sei anni, in una scuola d'infanzia a Collesano. Sono state sospese sei maestre dall'insegnamento: tre per 12 mesi e altre tre per nove mesi.I carabinieri hanno dato esecuzione ad una ordinanza del gip di Termini nei confronti delle insegnanti di un istituto dell’infanzia accusate di numerosi e reiterati casi di maltrattamenti e condotte vessatorie, materiali e morali nei confronti dei propri alunni.

Le indagini dei carabinieri di Collesano riguardano l'ultimo anno scolastico.

I militari avevano avuto delle segnalazioni da cittadini del comprensorio. Così sono scattate le indagini, successivamente confermate da alcuni genitori.

Sono stati documentati quotidiani maltrattamenti fisici e psicologici da parte delle sei maestre sui bambini che frequentavano tre classi della scuola d'infanzia.



Avrebbero vessato fisicamente e psicologicamente i loro piccoli alunni, tra i tre e i sei anni, in una scuola d'infanzia a Collesano. Sono state sospese sei maestre dall'insegnamento: tre per 12 mesi e altre tre per nove mesi.I carabinieri hanno dato esecuzione ad una ordinanza del gip di Termini nei confronti delle insegnanti di un istituto dell’infanzia accusate di numerosi e reiterati casi di maltrattamenti e condotte vessatorie, materiali e morali nei confronti dei propri alunni.

Le indagini dei carabinieri di Collesano riguardano l'ultimo anno scolastico.

I militari avevano avuto delle segnalazioni da cittadini del comprensorio. Così sono scattate le indagini, successivamente confermate da alcuni genitori.

Sono stati documentati quotidiani maltrattamenti fisici e psicologici da parte delle sei maestre sui bambini che frequentavano tre classi della scuola d'infanzia.



Depistaggio Borsellino, un ispettore: "Scarantino aveva un filo diretto con la Pm Palma"

News Successiva La truffa dei diamanti, coinvolto anche un nisseno: raggiunto un accordo per riavere i 50 mila euro investiti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews