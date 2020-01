Cronaca 397

Bimbi di un asilo schiaffeggiati e insultati: arresti domiciliari per due maestre

e intercettazioni audio-video hanno documentato in pochi giorni i metodi violenti e le punizioni verso i bambini.

Redazione

24 Gennaio 2020 15:15

Due maestre di una scuola dell'infanzia di Formello sono state arrestate e poste ai domiciliari ieri sera dai carabinieri della Compagnia Roma Cassia, su disposizione del gip di Tivoli Aldo Morgni, con l'accusa di maltrattamenti ai danni di numerosi alunni. Le insegnanti, come ricostruito dal gip, sono gravemente indiziate di una serie di violenze, fisiche e psicologiche: schiaffi, urla e offese verbali, all'interno delle aule scolastiche, che hanno condizionato la vita dei bambini loro affidati. Le indagini dei carabinieri, coordinate dal procuratore di Tivoli Francesco Menditto, sono scattate a seguito delle segnalazioni di alcuni genitori, visibilmente preoccupati per alcuni gravi eventi che avevano coinvolto i loro figli, tanto che alcune delle giovani vittime avevano replicato, nella loro quotidianita' insulti ed atteggiamenti visti a scuola. Alcuni di loro, inoltre, avevano paura di frequentare le lezioni, palesando il grande stato di stress cui erano stati sottoposti nel corso del tempo. Le intercettazioni audio-video hanno documentato in pochi giorni i metodi violenti e le punizioni verso i bambini.

