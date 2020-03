Cronaca 2533

Bimba nissena morta a Palermo: escluso coronavirus. Ora si cerca di capire la causa del decesso

Potrebbe essere la tubercolosi la causa del decesso della piccola. Nelle prossime ore si saprà qualcosa in più

Rita Cinardi

30 Marzo 2020 12:21

Non è morta per coronavirus la bimba nissena deceduta all'ospedale "Di Cristina" di Palermo. La bimba, 5 anni, è risultata negativa al tampone ma adesso bisognerà capire le cause che hanno portato al decesso. Pare che dalla tac, eseguita al Sant'Elia di Caltanissetta, sia emersa una grave polmonite con lesioni tubercolari. Potrebbe essere dunque la tubercolosi la causa del decesso della piccola che in un primo momento accusava un forte dolore ad anca ed inguine. Poi invece, una volta trasportata al pronto soccorso dagli operatori del 118, ha anche cominciato a desaturare. In pratica respirava male. Da qui il trasferimento al Di Cristina dove poi, purtroppo, è deceduta. Nelle prossime ore probabilmente si saprà qualcosa di più sulle cause del decesso. Intanto sul corpo della bimba è stata disposta l'autopsia.

Non è morta per coronavirus la bimba nissena deceduta all'ospedale "Di Cristina" di Palermo. La bimba, 5 anni, è risultata negativa al tampone ma adesso bisognerà capire le cause che hanno portato al decesso. Pare che dalla tac, eseguita al Sant'Elia di Caltanissetta, sia emersa una grave polmonite con lesioni tubercolari. Potrebbe essere dunque la tubercolosi la causa del decesso della piccola che in un primo momento accusava un forte dolore ad anca ed inguine. Poi invece, una volta trasportata al pronto soccorso dagli operatori del 118, ha anche cominciato a desaturare. In pratica respirava male. Da qui il trasferimento al Di Cristina dove poi, purtroppo, è deceduta. Nelle prossime ore probabilmente si saprà qualcosa di più sulle cause del decesso. Intanto sul corpo della bimba è stata disposta l'autopsia.

News Successiva Tragedia al "Di Cristina": è morta la bimba arrivata ieri dal Sant'Elia di Caltanissetta. Ora si attende l'esito del tampone

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare