Attualita 871

Bimba di soli 10 mesi di Avola positiva al Coronavirus, l'annuncio del sindaco in un video

L’amministrazione comunale sta cercando adesso di ricostruire la rete dei contatti della piccola e dei suoi genitori

Redazione

11 Aprile 2020 20:29

C'è anche una bambina di dieci mesi tra i nuovi contagiati oggi in Sicilia. Si tratta di una bimba di Avola, piccolo centro del siracusano. L’amministrazione comunale sta cercando adesso di ricostruire la rete dei contatti della piccola e dei suoi genitori."Una piccola di appena 10 mesi è risultata positiva al coronavirus". Lo ha annunciato il sindaco di Avola, Luca Cannata, durante un messaggio video rivolto ai residenti della città del Siracusano.

"Stiamo cercando - ha detto il sindaco di Avola - di ricostruire la rete dei contatti della bimba e dei genitori, per ridurre al massimo i rischi di contagio ma al tempo stesso stiamo dando supporto alla famiglia". Il sindaco, che non ha fornito altri dettagli sul conto della minore, ha anche lanciato un appello.

"È la dimostrazione - ha detto il sindaco di Avola - che nessuno è immune al virus, per cui chiedo di restare a casa, trascorriamo le festività pasquali nelle nostre abitazioni".





C'è anche una bambina di dieci mesi tra i nuovi contagiati oggi in Sicilia. Si tratta di una bimba di Avola, piccolo centro del siracusano. L’amministrazione comunale sta cercando adesso di ricostruire la rete dei contatti della piccola e dei suoi genitori."Una piccola di appena 10 mesi è risultata positiva al coronavirus". Lo ha annunciato il sindaco di Avola, Luca Cannata, durante un messaggio video rivolto ai residenti della città del Siracusano.

"Stiamo cercando - ha detto il sindaco di Avola - di ricostruire la rete dei contatti della bimba e dei genitori, per ridurre al massimo i rischi di contagio ma al tempo stesso stiamo dando supporto alla famiglia". Il sindaco, che non ha fornito altri dettagli sul conto della minore, ha anche lanciato un appello.

"È la dimostrazione - ha detto il sindaco di Avola - che nessuno è immune al virus, per cui chiedo di restare a casa, trascorriamo le festività pasquali nelle nostre abitazioni".





News Successiva DLF Nissa Rugby, trasportati strumenti didattici per le lezioni online. Accolta la richiesta di due scuole nissene

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare