Bimba di otto anni muore a Roma dopo aver pranzato a scuola, forse soffocata dal cibo

I compagni di scuola hanno detto di averla vista diventare cianotica e poi cadere a terra. Disposta l'autopsia

24 Ottobre 2019 13:07

Una bambina di otto anni è morta al Policlinico Gemelli dopo aver accusato un malore a scuola a Monterotondo, alle porte di Roma. I compagni l'hanno vista diventare cianotica e poi cadere a terra, poco dopo aver pranzato. La bambina era stata soccorsa martedì in gravissime condizioni. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvarla, ma mercoledì mattina la piccola è deceduta. "Non riesco a darmi pace", ha detto in lacrime la madre della bimba.

