Cronaca 1962

Bimba di due anni muore soffocata da una caramella, inutile la corsa verso l'ospedale

La tragedia è successa a Roma. I genitori hanno chiesto subito l'intervento del 118 ma la piccola purtroppo è deceduta

Redazione

29 Maggio 2019 16:29

Tragedia a Roma dove una bimba di due anni è morta soffocata da una caramella. L'allarme è scattato sabato pomeriggio.La piccola è stata soccorsa in gravissime condizioni e trasportata dal 118 in codice rosso al policlinico Umberto I dove sarebbe arrivata in arresto cardiaco.Ricoverata in terapia intensiva pediatrica, i medici hanno cercato in tutti i modi di salvarla, ma ieri purtroppo è deceduta. I genitori hanno deciso di donare gli organi.



