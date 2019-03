Salute 967

Bimba di Caltanissetta sarebbe morta in seguito a un vaccino: sit-in in piazza in risposta al ministro Grillo

"Durante la manifestazione - scrivono gli organizzatori - sarà ricordata Ilaria Riggi"

Redazione

04 Marzo 2019 10:45

Giorno 10 marzo c.a. alle ore 16 "VacciPiano Sicilia" organizzato una manifestazione in piazza Garibaldi a Caltanissetta, per rispondere alla Ministra della salute Grillo che ha dichiarato: "Non esistono morti da vaccino". "Durante la manifestazione - scrivono gli organizzatori - sarà ricordata Ilaria Riggi, bambina nissena di soli 7 mesi deceduta a causa di vaccino (documenti alla mano). Un sit-in di pacifica protesta per gridare ad alta voce che: "I MORTI E I DANNEGGIATI DA VACCINO ESISTONO".

Giorno 10 marzo c.a. alle ore 16 "VacciPiano Sicilia" organizzato una manifestazione in piazza Garibaldi a Caltanissetta, per rispondere alla Ministra della salute Grillo che ha dichiarato: "Non esistono morti da vaccino". "Durante la manifestazione - scrivono gli organizzatori - sarà ricordata Ilaria Riggi, bambina nissena di soli 7 mesi deceduta a causa di vaccino (documenti alla mano). Un sit-in di pacifica protesta per gridare ad alta voce che: "I MORTI E I DANNEGGIATI DA VACCINO ESISTONO".

News Successiva Caltanissetta, ritardi per l'apertura del centro diurno e per l'avvio del progetto autismo: protestano le famiglie

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews