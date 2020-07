Cronaca 869

Bimba di 9 anni travolta e uccisa sotto gli occhi della madre: l'automobilista fugge

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, di origini straniere, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con alcune persone, tra cui la madre

Redazione

06 Luglio 2020 08:39

Tragedia ieri sera in provincia di Brescia. Una bambina di nove anni è morta investita da un'auto pirata; il conducente ha fatto perdere le sue tracce. Il terribile incidente è accaduto a Bagnolo Mella, nel Bresciano.Secondo una prima ricostruzione, la vittima, di origini straniere, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con alcune persone, tra cui la madre.

Altro grave incidente con bambini protagonisti in provincia di Bergamo. Nello scontro frontale tra due auto sono rimaste ferite 7 persone, tra cui tre bimbi (un maschio di 6 anni e due femmine di 10 e 13 anni) che vivono a Seriate.

Sul posto sono accorse cinque ambulanze del 118, due automediche e l'elisoccorso partito dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I tre bimbi erano in auto con i genitori, entrambi di 44 anni e di origine bengalese, quando la loro vettura si è scontrata con un suv sul quale viaggiava una coppia di settantenni di Stezzano (Bergamo).

La bimba di 10 anni è stata trasportata in elicottero in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Codice rosso anche per gli altri due bimbi, che sono stati portati all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Illesi i genitori. Ferite meno gravi per i due settantenni.



Tragedia ieri sera in provincia di Brescia. Una bambina di nove anni è morta investita da un'auto pirata; il conducente ha fatto perdere le sue tracce. Il terribile incidente è accaduto a Bagnolo Mella, nel Bresciano.Secondo una prima ricostruzione, la vittima, di origini straniere, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con alcune persone, tra cui la madre.

Altro grave incidente con bambini protagonisti in provincia di Bergamo. Nello scontro frontale tra due auto sono rimaste ferite 7 persone, tra cui tre bimbi (un maschio di 6 anni e due femmine di 10 e 13 anni) che vivono a Seriate.

Sul posto sono accorse cinque ambulanze del 118, due automediche e l'elisoccorso partito dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I tre bimbi erano in auto con i genitori, entrambi di 44 anni e di origine bengalese, quando la loro vettura si è scontrata con un suv sul quale viaggiava una coppia di settantenni di Stezzano (Bergamo).

La bimba di 10 anni è stata trasportata in elicottero in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Codice rosso anche per gli altri due bimbi, che sono stati portati all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Illesi i genitori. Ferite meno gravi per i due settantenni.



Trovato senza vita dagli amici: a Vittoria secondo giovane morto per cause naturali in una settimana

News Successiva Coronavirus, bollettino 5 luglio: calano i contagi in Italia (+192), giù anche le vittime (+7)

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare