Cronaca 557

Bimba di 3 mesi ricoverata in ospedale: ha contratto il coronavirus al suo battesimo

Le autorità sanitarie hanno ricostruito la catena del contagio: al battesimo una trentina di invitati

Redazione

18 Dicembre 2020 10:30

Una bambina di soli tre mesi di Pattada, nel nord della Sardegna, è ricoverata da martedì nel reparto Malattie infettive dell’Aou di Sassari, dopo avere contratto il coronavirus alla festa del suo battesimo, dove c’erano una trentina di invitati. Positiva al virus anche la mamma della piccola, ricoverata in clinica insieme alla bambina. Sono entrambe asintomatiche e stanno bene, ma per precauzione i medici hanno preferito tenerle sotto osservazione.Le autorità sanitarie hanno ricostruito la catena del contagio, stabilendo che sia avvenuto il fine settimana scorso durante la festa per il battesimo della bambina. Intanto a Pattada i casi di positività al virus crescono e la neonata di 3 mesi non è l’unica bambina a essere stata contagiata. A inizio settimana è stata completata una prima fase di screening di massa sui cittadini, voluta dall’amministrazione comunale, e su 230 tamponi effettuati sono stati riscontrati 15 casi di positività, fra cui alcuni bambini, che si aggiungono a un’altra decina già verificati in precedenza. (Ilfattoquotidiano.it)



