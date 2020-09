Attualita 434

Bimba di 18 mesi in macchina per otto ore in attesa dell'esito del tampone: la denuncia di una mamma palermitana

Entrambe si sono recate in ospedale, giovedì scorso, perché la piccola stava poco bene. Ma prima del ricovero è necessario che tutti i pazienti vengano sottoposti al tampone.

20 Settembre 2020 10:10

Otto ore in macchina in attesa di un tampone. Questa la denuncia di Roberta Sorgi, mamma di una bimba di diciotto mesi rimasta in auto per ricevere l'esito del tampone davanti all’ospedale dei Bambini di Palermo. Entrambe si sono recate in ospedale, giovedì scorso, perché la piccola stava poco bene. Ma prima del ricovero è necessario che tutti i pazienti vengano sottoposti al tampone.La bimba da giorni aveva la febbre 38.5°, racconta Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia di oggi. All'arrivo di un bambino sospetto Covid, però, sono state fatte uscire con la promessa di ottenere il più presto possibile l'esito del tampone, arrivato però dopo otto ore, alle 22.30. Una vera odissea che si è conclusa con un esito negativo e il ricovero in reparto.



