Bimba di 10 anni batte la testa e muore: tragedia in una scuola di Palermo durante l'ora di educazione fisica

Secondo una prima ricostruzione, la bambina sarebbe scivolata mentre stava correndo. La tragedia si è verificata alla scuola Vittorio Emanuele Orlando

Redazione

25 Novembre 2020 15:42

Terribile tragedia oggi alla scuola Vittorio Emanuele Orlando di via Lussemburgo a Palermo. Una bambina di 10 anni, è morta dopo aver battuto violentemente la testa mentre faceva educazione fisica.L'insegnante ha prontamente avvertito il personale della scuola e chiamato i soccorsi, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri e il medico legale. Il corpo della bambina è infatti ancora all'interno dell'istituto.

Al momento c'è un clima spettrale attorno alla scuola. Alcuni carabinieri sono all'esterno, altri sono all'interno dell'istituto ascoltando i presenti e la preside per cercare di far luce su quanto è successo. Secondo una prima ricostruzione, la bambina sarebbe scivolata mentre stava correndo.

"Si tratta di una tragedia immane, che colpisce la famiglia della piccola, la comunità scolastica e tutta la città - commenta il sindaco Leoluca Orlando -. Sono certo di interpretare i sentimenti non solo dell'Amministrazione comunale ma di tutta Palermo, nell'esprimere vicinanza nel dolore alla famiglia di questa piccola, ai suoi insegnanti e ai suoi compagni".

Della notizia è stata informata anche la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina che esprime "profondo cordoglio e dolore" per la tragedia e la "massima vicinanza alla famiglia". Ha poi reso noto che il ministero ha già avviato tutti gli accertamenti del caso.



