Bill Gates pronto a finanziare il vaccino: "Se risulterà efficace darò il mio contributo"

Il co-fondatore di Microsoft, l'uomo più ricco del mondo, ribadisce il suo impegno nella ricerca di un vaccino

25 Aprile 2020 20:17

Bill Gates, co-fondatore di Microsoft, filantropo e l’uomo più ricco del mondo, ammette in un’intervista al Times che la pandemia da coronavirus ha verificato il suo «peggiore incubo» e ribadisce il suo impegno a contribuire nella ricerca di un vaccino, menzionando in particolare le ricerche in corso presso l’Università di Oxford: "se risulteranno efficaci le finanzierò".Secondo Gates siano come «in una guerra mondiale» con l’unica differenza che «siamo tutti dalla stessa parte», ha detto. Sulla strada per la ricerca di un vaccino poi, si può dure che Gates, insieme con sua moglie Melinda attraverso la loro Fondazione, sia un esperto, considerati sforzi e risorse impiegate negli anni per «eradicare malattie» come, polio, malaria e Hiv. Adesso è la volta del covid-19 e l’azione richiesta è urgente.



