Biglietto gratis sui mezzi pubblici per forze dell'ordine e vigili del fuoco: il via libera dall'Ars

"E’ un importante riconoscimento per due categorie che ogni giorno garantiscono la sicurezza e l'incolumità dei cittadini", conclude Miccichè

Redazione

01 Maggio 2020 20:06

"Biglietto gratuito sui mezzi di trasporto pubblico per forze dell'ordine e vigili del fuoco. Sarà possibile grazie a una norma della Legge di Stabilità promossa da Forza Italia e approvata in Aula". Così, in una nota, il commissario regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè. "E’ un importante riconoscimento per due categorie che ogni giorno garantiscono la sicurezza e l'incolumità dei cittadini", conclude Miccichè.



