Biglietti gratis per vigili del fuoco e forze dell'ordine e tutele per gli Asu nisseni, Mancuso (FI): "Alle parole sono seguiti i fatti"

Il Parlamento siciliano ha appena l’ordine del giorno presentato dall’onorevole Michele Mancuso, del Gruppo di Forza Italia e componente della Commissione Bilancio all’Ars

Redazione

02 Maggio 2020 16:20

“Avevo impegnato il Governo – dichiara Mancuso - a provvedere all’utilizzo e la gestione diretta del personale ASU in questione – 50 unità operative - al fine di garantire loro la continuità dei servizi prestati presso gli uffici del Centro per l’impiego di Caltanissetta. Alle parole sono seguiti i fatti, ovvero che, in attesa della futura stabilizzazione, sarà garantito loro il diritto alla continuità lavorativa, soprattutto adesso che il Paese è in ginocchio dal punto di vista economico, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19”.“Altra nota positiva, per la quale mi sono fortemente battuto in Commissione Bilancio – conclude il Parlamentare – riguarda il biglietto gratuito sui mezzi di trasporto pubblico per le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco. Grazie ad una norma approvata e inserita all’interno della Finanziaria in dirittura d’arrivo a Sala d’Ercole, per tali categorie in trincea, specie in questo frangente storico, sarà garantito lo spostamento gratuito sui mezzi pubblici”.





