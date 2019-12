Cronaca 528

Beve detersivo per sbaglio, agrigentino muore dopo 10 giorni di agonia

Dopo dieci giorni di ricovero per l'uomo non c'è stato nulla da fare: le sue condizioni si sono aggravate e non è riuscito a sopravvivere

Redazione

17 Dicembre 2019 10:42

È morto all'ospedale "Garibaldi" di Catania, dove era stato trasferito dal “San Giovanni di Dio”, il 73enne di Agrigento Giuseppe Lauricella che aveva ingoiato un detersivo utilizzato per la pulizia della casa.Dopo dieci giorni di ricovero per l'uomo non c'è stato nulla da fare: le sue condizioni si sono aggravate e non è riuscito a sopravvivere.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto ma al vaglio degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento che si sta occupando delle indagini, ci sarebbe l'ipotesi di un incidente dovuto a un errore dell'anziano che deve avere inavvertitamente ingerito la sostanza. L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.



È morto all'ospedale "Garibaldi" di Catania, dove era stato trasferito dal “San Giovanni di Dio”, il 73enne di Agrigento Giuseppe Lauricella che aveva ingoiato un detersivo utilizzato per la pulizia della casa.Dopo dieci giorni di ricovero per l'uomo non c'è stato nulla da fare: le sue condizioni si sono aggravate e non è riuscito a sopravvivere.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto ma al vaglio degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento che si sta occupando delle indagini, ci sarebbe l'ipotesi di un incidente dovuto a un errore dell'anziano che deve avere inavvertitamente ingerito la sostanza. L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.



News Successiva Traffico veicolare a Caltanissetta, il sindaco Gambino: "Presto la gestione non sarà più improvvisata"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare