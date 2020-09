Attualita 372

Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano, trasferito in ospedale in via precauzionale

Le ore prima di cena, il leader di Forza Italia le aveva trascorse al telefono con amici e i pochi parlamentari di Forza Italia

Redazione

04 Settembre 2020 09:54

Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dalla tarda serata di giovedì 3 settembre per un lieve aggravamento. L’ex premier è risultato positivo al coronavirus mercoledì 2 settembre.Questa notte Berlusconi ha dormito nella struttura ospedaliera, non è in terapia intensiva e il ricovero «in via precauzionale – dicono fonti di Forza Italia al Corriere – è stato suggerito dall’essere un paziente di ottantaquattro anni, che ha avuto in passato altre patologie pregresse e subito altre operazioni delicate», che poi sono quelle note a tutti. Un quadro d’insieme che, per stare sotto qualsiasi margine di rischio per la salute, ha suggerito il ricovero.



Le ore prima di cena, il leader di Forza Italia le aveva trascorse al telefono con amici e i pochi parlamentari di Forza Italia che erano riusciti a prendere la linea al centralino di Villa San Martino e a farselo passare. «Avevo qualche linea di febbre ma adesso mi è passata», aveva ripetuto ad alcuni di loro, ribadendo il concetto espresso nell’unica uscita pubblica della giornata di ieri. Una situazione che, alla lunga, gli ha suggerito di percorrere quei venti chilometri che separano la sua residenza di Arcore dall’ospedale di Milano Due.



La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ha detto ad Agorà Rai, su Rai3: «Berlusconi ha passato la notte in ospedale, è stato ricoverato ieri sera. La mattinata è iniziata un po’ male. Berlusconi sta bene, ha passato la notte bene. C’è stato bisogno di un piccolo ricovero precauzionale per monitorare l’andamento del Covid-19». Secondo l’Ansa Berlusconi si trova in una stanza isolata del settore Diamante, dedicato ai pazienti solventi, lo stesso dove è stato ricoverato anche in altre occasioni.



