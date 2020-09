Attualita 611

Berlusconi positivo al Coronavirus dopo un soggiorno in Sardegna, è asintomatico e rimarrà in isolamento

Il leader di Forza Italia si è sottoposto a un tampone programmato. "Purtroppo mi è successo anche questo"

Redazione

02 Settembre 2020 20:22

Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus. Il leader di Forza Italia si è sottoposto a un tampone programmato dopo un soggiorno in Sardegna. "Sarò presente in campagna elettorale con interviste Tv e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al Coronavirus. Putroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia", ha detto Berlusconi nel corso di un collegamento con il Movimento azzurro donne.



Il suo medico curante Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano, ha assicurato: "È asintomatico e sta in isolamento a casa, come da disposizioni regionali".

Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus. Il leader di Forza Italia si è sottoposto a un tampone programmato dopo un soggiorno in Sardegna. "Sarò presente in campagna elettorale con interviste Tv e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al Coronavirus. Putroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia", ha detto Berlusconi nel corso di un collegamento con il Movimento azzurro donne.



Il suo medico curante Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano, ha assicurato: "È asintomatico e sta in isolamento a casa, come da disposizioni regionali".

News Successiva La vecchiaia! Un traguardo al quale spesso si pensa con apprensione..., dal romanzo "La lunga ombra del destino"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare