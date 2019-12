Politica 55

"Bella e democratica, Caltanissetta che osa", il Pd di Caltanissetta organizza un evento sul futuro della città

L'evento è in programma per il 21 e 22 dicembre. Si tratterà di un incontro dedicato al territorio, alle sue difficoltà e opportunità

Redazione

11 Dicembre 2019 14:37

Il Partito democratico di Caltanissetta ed i Giovani democratici della provincia di Caltanissetta organizzeranno per i giorni 21 e 22 dicembre un evento pubblico denominato "BELLA E DEMOCRATICA, CALTANISSETTA CHE OSA". Si tratterà di un incontro dedicato al futuro del territorio nisseno, alle sue difficoltà ed alle opportunità di sviluppo che può cogliere ritrovando il coraggio di osare con scelte radicali e coraggiose.

Per invertire la rotta occorre combattere l’apatia e la rassegnazione, investendo nella costruzione di un progetto collettivo, di una sfida che chiami a raccolta le energie migliori di questo territorio.

Noi vogliamo vivere in un luogo in cui sia possibile sentirsi cittadini, emancipare se stessi, immaginare il futuro come un’opportunità per se e per gli altri. Vogliamo scommettere su questa terra, offrendo al mondo intero l’enorme patrimonio di bellezza, cultura ed identità che la caratterizzano.

Vogliamo osare, perché pensiamo che coltivare progetti grandi sia il solo strumento per liberare energie nuove, perché pensiamo che solamente il coraggio e l’ambizione potranno cambiare in meglio il destino di questo territorio, spezzando conservatorismi e rendite di posizione.

Ci rivolgiamo in primo luogo ai giovani che hanno deciso di rimanere ed ai tanti che l’hanno lasciata ma desiderano un’occasione per tornare, allo stesso tempo ci rivolgiamo a chi si sente emarginato ed escluso, a chi ha perso fiducia nella politica, a chi aspetta parole e comportamenti nuovi.

Interverranno accademici, rappresentanti dell'associazionismo e delle organizzazioni sindacali, professionisti ed amministratori locali, il programma completo sarà reso noto nei prossimi giorni. I diversi relatori si alterneranno in sedute plenarie e tavoli di lavoro, che consentiranno di approfondire proposte e tematiche relative al lavoro ed allo sviluppo, alla qualità ambientale ed ai servizi, alla tutela della salute, all'istruzione, alla cura del territorio.





