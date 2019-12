Politica 68

"Bella e democratica, Caltanissetta che osa": all'istituto Testasecca l'iniziativa del Partito Democratico

Redazione

18 Dicembre 2019 18:19

"Bella e democratica, Caltanissetta che osa" è questo il titolo dell'iniziativa promossa dal Partito Democratico di Caltanissetta e dai Giovani Democratici della provincia di Caltanissetta per i giorni 21 e 22 dicembre.L'iniziativa si svolgerà nei locali dell'Istituto Testasecca ed avrà inizio sabato 21 dicembre alle ore 9:30, come da programma allegato.

Parteciperà ai lavoratori un nutrito gruppo di relatori, espressione del mondo accademico, associativo, sindacale, imprenditoriale, delle professioni, della politica e della pubblica amministrazione. Ci fa piacere segnalare la presenza di accademici di primo piano, quali i prof.ri Di Maria e Sabatino, oltre che la ricercatrice Giusy Pappalardo, di imprenditori e professionisti quali Andrea Bartoli e Gianfranco Pappalardo, di sindacalisti e rappresentanti dell'associazionismo come Ignazio Giudice, Ivo Cigna, Peppe Montemagno.

Non mancheranno amministratori locali e dirigenti del PD, come Giusto Catania, Elisa Carbone e Peppe Di Cristina.

Un momento particolarmente importante sarà dedicato alle giovani generazioni, con le testimonianze di ragazze e ragazzi particolarmente impegnati nell'associazionismo cittadino, a partire da Eros Di Prima e Giulio Scarantino.

La nostra iniziativa acquista ancora più rilevanza in considerazione delle recenti notizie, stando alle quali la provincia di Caltanissetta si troverebbe agli ultimi posti nelle graduatorie nazionali sulla qualità della vita. Noi non intendiamo arrenderci a questa condizione, né vogliamo viverla come un destino ineluttabile. Siamo fermamente intenzionati a dare battaglia per offrire a questo territorio una prospettiva di crescita e di futuro, lo faremo mettendo in campo le idee e le persone migliori e proponendo un nuovo modo di intendere la politica. L'iniziativa del 21 ed il 22 dicembre, un vero festival della buona politica, sarà l'inizio di questo percorso.



