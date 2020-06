Salute 514

Beatrice a quattro anni ha un rarissimo tumore, al via una raccolta fondi per salvare la piccola

La bimba messinese ad un certo punto ha cominciato a respirare con fatica. Beatrice necessita di cure urgenti

07 Giugno 2020

La vita in un attimo può cambiare. Lo sanno bene i genitori di Beatrice Pavone Scarfò, bimba messinese di quattro anni, che ad un certo punto ha cominciato a respirare a fatica.I genitori, temendo che avesse contratto il coronavirus, vanno in ospedale ma il responso degli esami è peggiore. La piccola ha un rarissimo tumore al mediastino e un polmone è già collassato. La bambina ha bisogno di cure fuori sede di residenza e così un gruppo di amici e di genitori dei compagni della scuola IC Cannizzaro Galatti di Messina, frequentata da Beatrice, decidono di raccogliere fondi per permettere le cure del caso.

"Ogni piccola goccia di generosità - fanno sapere - potrà essere utile alla piccola Bea ed alla sua famiglia". Sulla piattaforma gofundme.com "Tutti uniti per Beatrice" è stata raggiunta la cifra di 21 mila euro.



