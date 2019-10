Attualita 306

#bastabuche, Anas investe 60 milioni sulle strade siciliane: 12 le gare d'appalto destinate alla viabilità dell'isola

Si tratta di interventi sulla manutenzione delle strade statali e delle autostrade, mediante procedura di Accordo Quadro della durata di quattro anni

Redazione

30 Ottobre 2019 13:34

Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale gli esiti delle gare d’appalto - i cui bandi erano stati pubblicati nel mese di giugno - del valore complessivo di 60 milioni di euro finalizzate ad interventi di manutenzione programmata della pavimentazione delle autostrade e delle strade statali della Sicilia, mediante procedura di Accordo Quadro della durata di 4 anni.Gli appalti fanno parte di una tranche del piano #bastabuche composta da 76 bandi, che riguarda l’intero territorio nazionale per un ammontare complessivo di 380 milioni di euro.

Nel dettaglio i bandi di gara che riguardano la Sicilia sono 12, uno per ogni centro manutentorio, del valore di 5 milioni di euro ciascuno.

Per le strade statali della Sicilia orientale, le imprese aggiudicatarie sono ATI DIVA SRL - DEMETRA SRL di Vallelunga Pratameno (CL), L.P. COSTRUZIONI S.R.L. di Modica (RG), ATI I.G.C. – INFRAGEST.

Per Tangenziale Ovest di Catania, A18dir “Diramazione di Catania”, Autostrada Catania-Siracusa e strada statale 114 “Orientale Sicula” dal km 54,400 al km 154,600, CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L. che ha designato come impresa esecutrice la consorziata SIAR SRL.

Per le autostrade A19 “Palermo-Catania”, A29 “Palermo-Mazara del Vallo” e relative diramazioni, le imprese aggiudicatarie sono ATI I.G.C. – INFRAGEST di Maletto (CT), SOTER SRL di Roma, CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L. che ha designato quale esecutrice l’impresa consorziata SIAR SRL.

Per quanto riguarda le strade statali della Sicilia occidentale, le imprese aggiudicatarie sono ATI GEODESIA SRL - GRUPPO VENERE SRL - LIBRIZZI SRL di Vallelunga Pratameno (CL), 3B SRL di Favara (AG), SOTER SRL di Roma e, infine, ATI DIVA SRL - DEMETRA SRL di Vallelunga Pratameno (CL), che si è aggiudicata due gare per due differenti centri manutentori.



