Sport 155

Basket, campionato Under 18: i ragazzi dell'Airan Caltanissetta battono il Pozzallo

La vittoria dell'Airam è una vittoria di squadra, una vittoria della difesa ben organizzata che ha visto come protagonisti tutti i ragazzi nisseni che sono scesi in campo

Redazione

06 Febbraio 2020 09:27

Convincente vittoria al palacannizzaro dei ragazzi Under 18 dell'Airam contro i pari età del Pozzallo. I ragazzi nisseni, che rappresentano la nostra Città nella categoria Under18 a livello regionale, hanno dato vita ad una partita "tiratissima", che spesso ha visto prevalere le difese sugli attacchi. L'equilibrio ha caratterizzato i primi due quarti, che si sono conclusi con l'Airam avanti di 2 punti (32-30).Nel terzo quarto l'allungo decisivo dei nisseni ha visto come indiscussi artefici il solito immarcabile Gabriele Galiano e Francesco Rizza, autori rispettivamente di 35 e 16 punti, che sono stati decisivi per indirizzare l'incontro verso la vittoria dei padroni di casa. Ma non inganni il tabellino, non inganni il fatto che ben 51 dei 61 punti dell'Airam sono stati realizzati da Galiano e Rizza: la vittoria dell'Airam è stata una vittoria di squadra, una vittoria della difesa ben organizzata che ha visto come protagonisti tutti i ragazzi nisseni che sono scesi in campo, nessuno escluso. Avere concesso ai ragazzi di Pozzallo soltanto 51 punti non può che fare etichettare la vittoria di martedì scorso come una vittoria della difesa e dello spirito di squadra.

Ecco il tabellino dei nisseni: Galiano 35, Rizza 16, Pernaci 4, Lacagnina 2, Grosso 2, Rossi 2, Mastrosimone, Casaccio, Di Forti, Richiusa, Bella, Giarratana.



Convincente vittoria al palacannizzaro dei ragazzi Under 18 dell'Airam contro i pari età del Pozzallo. I ragazzi nisseni, che rappresentano la nostra Città nella categoria Under18 a livello regionale, hanno dato vita ad una partita "tiratissima", che spesso ha visto prevalere le difese sugli attacchi. L'equilibrio ha caratterizzato i primi due quarti, che si sono conclusi con l'Airam avanti di 2 punti (32-30).Nel terzo quarto l'allungo decisivo dei nisseni ha visto come indiscussi artefici il solito immarcabile Gabriele Galiano e Francesco Rizza, autori rispettivamente di 35 e 16 punti, che sono stati decisivi per indirizzare l'incontro verso la vittoria dei padroni di casa. Ma non inganni il tabellino, non inganni il fatto che ben 51 dei 61 punti dell'Airam sono stati realizzati da Galiano e Rizza: la vittoria dell'Airam è stata una vittoria di squadra, una vittoria della difesa ben organizzata che ha visto come protagonisti tutti i ragazzi nisseni che sono scesi in campo, nessuno escluso. Avere concesso ai ragazzi di Pozzallo soltanto 51 punti non può che fare etichettare la vittoria di martedì scorso come una vittoria della difesa e dello spirito di squadra.

Ecco il tabellino dei nisseni: Galiano 35, Rizza 16, Pernaci 4, Lacagnina 2, Grosso 2, Rossi 2, Mastrosimone, Casaccio, Di Forti, Richiusa, Bella, Giarratana.



Pro Nissa Futsal, sabato si ritorna in campo al PalaMilan: ospite l'Arcobaleno Ispica

News Successiva DLF Nissa Rugby: al trofeo Sant'Agata brillano i settori giovanili. Coppa Italia: Cerbere sottotono

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare