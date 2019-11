Sport 126

Basket, campionato under 18: doppia vittoria per i ragazzi dell'Airam. Vincono a Santa Croce Camerina e a Pozzallo

Ha colpito favorevolmente lo spirito di squadra. In entrambe le partite sono scesi in campo tutti i 12 ragazzi nisseni che hanno dato il loro contributo per cogliere le due vittorie

Redazione

21 Novembre 2019 10:24

Inizia nel migliore dei modi il campionato under 18 dell'Airam, la societa' di basket che a livello regionale rappresenta la pallacanestro nissena per la categoria degli under 18. I ragazzi del coach Armando Turturici sono stati impegnati nelle prime due partite del campionato svolte in rapida successione martedì 19 novembre al Palacannizzaro, contro la squadra di Santa Croce Camerina, e mercoledì 20 novembre in trasferta a Pozzallo. I risultati che hanno visto l'Airam imporsi 63-60 contro il Santa Croce e 72-59, in trasferta, contro il Pozzallo. Ha colpito favorevolmente lo spirito di squadra. In entrambe le partite sono scesi in campo tutti i 12 ragazzi nisseni che hanno dato il loro contributo per cogliere le due vittorie. Una vera e propria "squadra" di ragazzi che hanno trascorso insieme la propria infanzia e che in campo dimostrano di divertirsi giocando a buoni livelli rappresentando più che degnamente il basket giovanile nisseno in Sicilia. Senza nulla togliere a tutti gli altri ragazzi, che sono da elogiare uno per uno, sono state particolarmente convincenti le due prestazioni del capitano Gabriele Galiano, che ha trascinato i compagni alle prime due vittorie in campionato. Sara' un campionato che si prevede avvincente e che vedrà impegnata la compagine nissena cara ad Emilio Galiano e a Davide Arcarisi contro "colossi" del basket regionale quali Ragusa ed Agrigento.

I tabellini dei primi due incontri dell'Airam under 18:

AIRAM - SANTA CROCE CAMERINA 63-60: Galiano 17, Lacagnina 9, Rizza 7, Arcarisi 6, Grosso 6, Richiusa 6, Pernaci 3, Nugara 5, Mastrosimone 4.

POZZALLO - AIRAM 59-72; Galiano 25, Rizza 10, Arcarisi 10, Lacagnina 6, Di Forti 6, Grosso 5, Pernaci 4, Rossi 2, Nugara 2, Bella 2Ottavio Rizza



