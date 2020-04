Attualita 527

Barbieri e parrucchieri su prenotazione, la data di riapertura rimane incerta: categoria sul piede di guerra

Per i negozi in generale, la misura di riferimento sono i 40 metri quadrati, in quelli più piccoli potrà entrare un cliente alla volta

Redazione

25 Aprile 2020 10:22

Per un taglio di capelli servirà la prenotazione. Anche se non è ancora stata stabilità la data di riapertura di barbieri, parrucchieri e centri benessere, la novità principale sarà costituita dall'obbligo di prenotare il servizio.

Per i negozi in generale, la misura di riferimento sono i 40 metri quadrati, come spiega Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola: in quelli più piccoli potrà entrare un cliente alla volta mantenendo con i commessi un metro di distanza, in quelli più grandi potranno esserci più clienti ma sempre garantendo la distanza di sicurezza.Tutto più complicato, quindi, per barbieri, parrucchieri e centri benessere. L'idea del comitato tecnico scientifico è di tagliare i capelli e la barba su prenotazione. C'è chi vorrebbe introdurre il sistema del servizio a domicilio ma è una ipotesi meno quotata.

Incerta anche la data di riapertura, anche se difficilmente sarà dal 4 maggio. Una data che però viene presa come riferimento dai barbieri siciliani, molti dei quali sul piede di guerra e pronti ad aprire quel giorno, qualunque sia la decisione del governo.



Per un taglio di capelli servirà la prenotazione. Anche se non è ancora stata stabilità la data di riapertura di barbieri, parrucchieri e centri benessere, la novità principale sarà costituita dall'obbligo di prenotare il servizio.

Per i negozi in generale, la misura di riferimento sono i 40 metri quadrati, come spiega Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola: in quelli più piccoli potrà entrare un cliente alla volta mantenendo con i commessi un metro di distanza, in quelli più grandi potranno esserci più clienti ma sempre garantendo la distanza di sicurezza.Tutto più complicato, quindi, per barbieri, parrucchieri e centri benessere. L'idea del comitato tecnico scientifico è di tagliare i capelli e la barba su prenotazione. C'è chi vorrebbe introdurre il sistema del servizio a domicilio ma è una ipotesi meno quotata.

Incerta anche la data di riapertura, anche se difficilmente sarà dal 4 maggio. Una data che però viene presa come riferimento dai barbieri siciliani, molti dei quali sul piede di guerra e pronti ad aprire quel giorno, qualunque sia la decisione del governo.



Inps, pagamento anticipato delle pensioni anche a maggio: ecco il calendario con i giorni e i turni

News Successiva Il gruppo scout Caltanissetta 4 ricorda Don Pippo a 10 anni dalla sua scomparsa: "E' stato punto di riferimento per tanti di noi"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare