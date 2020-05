Politica 169

Barbagallo (Pd): "Sulla viabilità anche stavolta Musumeci tenta di scaricare la colpa sugli altri"

"Invece di continuare a cercare altri colpevoli – afferma Barbagallo - Musumeci dovrebbe prendere atto della sua incapacità politica e amministrativa"

28 Maggio 2020 20:29

“Dal suo insediamento ad oggi, il presidente Musumeci parlando di strade siciliane ha detto tutto ed il contrario di tutto, annunciano in pompa magna gli interventi varati dal ministero per le Infrastrutture nel tentativo di farli passare come sue iniziative, fino ad attaccare il governo nazionale e l’Anas nel tentativo di nascondere i propri errori”. Lo dice Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD.“Musumeci ha chiesto al governo nazionale di poter nominare un commissario per interventi straordinari su alcune strade provinciali, peccato che non abbia mai fornito l’elenco delle strade senza il quale non si può procedere al perfezionamento dell’incarico. Il risultato – aggiunge Barbagallo – è che le strade sono ancora nelle stesse condizioni, e finanziamenti per milioni di euro sono ancora bloccati. Il PD chiederà al ministero per le Infrastrutture e Trasporti di scrivere direttamente alle ex-Province per avere l’elenco degli interventi necessari”.

“Invece di continuare a cercare altri colpevoli – conclude Barbagallo - Musumeci dovrebbe prendere atto della sua incapacità politica e amministrativa”.





