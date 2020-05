Attualita 2943

Bara in processione e manifesti funebri: a Caltanissetta il funerale di commercianti e imprenditori in crisi

Protesta davanti alla Prefettura di Caltanissetta per attirare l'attenzione del Governo nazionale sulla crisi che attanaglia le piccole attività imprenditoriali

05 Maggio 2020 12:53

Protesta davanti alla Prefettura di Caltanissetta per attirare l'attenzione del Governo nazionale sulla crisi che attanaglia le piccole attività imprenditoriali nell'ultima provincia d'Italia redatta dal Sole 24 Ore. Una bara è stata portata in processione davanti all'ingresso della Prefettura mentre gli imprenditori si sono incatenati per rappresentare i malumori di diverse categorie che non riescono a decollare senza il supporto dello Stato. In particolare a chiedere di poter riaprire sono i parrucchieri e le estetiste che stanno vivendo il disagio di una concorrenza spietata da parte degli abusivi.



