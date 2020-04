Attualita 257

Bambini seguiti con la didattica a distanza, a Caltanissetta e San Cataldo la Kinders' School vicina alle famiglie

La scuola mantiene i contatti con le famiglie attraverso la "didattica alternativa". Rielaborata la classica programmazione proponendo vide-lezioni su whatsApp

Redazione

29 Aprile 2020 09:47

L’ emergenza covid-19 ha messo in difficoltà aziende, famiglie e soprattutto i bambini in età prescolare così la scuola dell’ Infanzia Kinders’School di Caltanissetta e San Cataldo mantiene i contatti con le famiglie attraverso la “didattica alternativa”. La scuola d’infanzia è il luogo dove il bambino impara a scoprire se stesso e l’altro, è la dimensione della prima conoscenza. All’improvviso scompare la scuola e la didattica costruttiva ricca di stimoli emotivi e cognitivi. L’asilo nido e Scuola dell’Infanzia paritaria Kinders’school di Caltanissetta e San Cataldo ha tempestivamente rielaborato la “classica” programmazione annuale indirizzata ai bambini dai 03 mesi ai 5 anni d’età proponendo alle famiglie singolari video-lezioni whatsApp volte a mantenere la routine giornaliera del bambino e a stimolarne l’apprendimento pur restando a casa.

Seguendo le linee guida del Miur (Ministero della Pubblica Istruzione) la Kinders’School non si ferma promuovendo la condivisione e la collaborazione scuola-famiglia anche a distanza.

“La didattica non si è mai interrotta, si è solo rimodulata in relazione alle nuove esigenze affinché l’isolamento sociale venga superato dal coinvolgimento emotivo attraverso innovative forme di comunicazione e d’incontro” dichiara la Dott.ssa Vera Iannello.



