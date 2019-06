Eventi 214

Bambini con disturbi dello sviluppo e neurologici, a Gela un convegno organizzato dal Santabarbara Hospital di Gela

Il convegno , dal titolo "La diagnosi precoce dei disturbi dello sviluppo" si terrà il 28 giugno all'hotel Erasmus ed è rivolto in particolare ai pediatri

Redazione

15 Giugno 2019 16:16

Dopo l’apertura dell’ambulatorio di Epilettologia dell’età evolutiva, inaugurato lo scorso 6 aprile, Santabarbara Hospital a Gela prosegue nell'impegno per i bambini con disturbi dello sviluppo e con problemi neurologici, attraverso l’educazione continua in medicina dei medici pediatri.Risponde a questo intento il convegno che si terrà nella mattina del 28 giugno all'Hotel Erasmus di Gela, dal titolo “La diagnosi precoce dei disturbi dello sviluppo”, per fornire ai pediatri strumenti e competenze sui fattori di rischio associati alliinsorgenza di difficoltà patologiche nell'apprendimento, nel linguaggio, nella relazione o nella cognizione.

L’obiettivo della neuropsichiatria di Santabarbara Hospital, infatti, non è solo quello di attirare nuovi pazienti verso il proprio centro, ma anche quello di contribuire all'aggiornamento professionale dei pediatri del territorio per offrire una risposta capillare e diffusa alle tante famiglie bisognose di accoglienza e ascolto.

«Investire in formazione significa moltiplicare la capacità dell’intero network pediatrico gelese di far fronte alle richieste di cura e assistenza per i bambini che incontrano difficoltà durante la crescita» .

Il convegno, organizzato dal provider Innogea, patrocinato dall’Ordine dei Medici di Caltanissetta e accreditato con 5,2 crediti ECM per 25 pediatri, ospiterà gli interventi di esperti in neuropsichiatria, logopedia e psicoterapia. La partecipazione è ad ingresso libero ma con iscrizione obbligatoria, da effettuarsi tramite un modulo. Altri 25 posti sono disponibili per gli uditori.



Programma:

09:00

Dott. Giovanni D'Ippolito

Preside dell'OMCEO di Caltanissetta

09:15/ 09:45

I disturbi dello spettro autistico: segni precoci

Osservazione di un video

Dott. Giovanni Vaccaro

Neuropsichiatra Infantile

09:45/10:00

Confronto e discussione

10:00/10:45

Indicatori di rischio nel primo sviluppo del linguaggio

Dott.ssa Antonella Messinese

Logopedista

11:00/11:15

break

11:15/12:00

L’importanza di una individuazione precoce dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Dott.ssa Francesca Guttadauro

Psicologa - Psicoterapeuta

12:00/12:30

L'importanza di una presa in carico globale della famiglia

Dott. Francesco Crimaldi

Neuropsichiatra Infantile

12:30/12:45

Discussione

12:45

Questionario finale per l'ECM







