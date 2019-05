Politica 157

Ballottaggi, Gelarda: "La Lega è una realtà solida e affidabile, un grazie al candidato di Gela Spata"

Lo dichiara Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Palermo e responsabile regionale enti locali, in riferimento ai risultati dei ballottaggi

Redazione

13 Maggio 2019 16:40

“In Sicilia ci siamo battuti con onore, ottenendo ottimi risultati nelle città chiamate al voto per eleggere i sindaci, a dimostrazione che la Lega è una realtà solida e affidabile anche nell’Isola. Un grazie in particolare va rivolto a Giorgio Randazzo, a Mazara, e a Giuseppe Spata, a Gela, ma soprattutto ai cittadini siciliani che stanno sostenendo con sempre maggiore fiducia il progetto di cambiamento dell’Italia di Matteo Salvini: una rivoluzione del buon senso da sostenere anche alle elezioni europee del 26 maggio, dove i siciliani chiamati alle urne potranno cambiare questa Europa delle banche e della finanza che sta impoverendo i popoli”.Lo dichiara Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Palermo e responsabile regionale enti locali, in riferimento ai risultati dei ballottaggi in Sicilia.



