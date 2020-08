Cronaca 1321

Bagheria, 2 settimane dopo la scomparsa Dora D'Asta telefona ai genitori e torna a casa

Lieto fine, dunque, in tempo per il 23 settembre, giorno in cui è prevista la sua laurea in Psicologia

22 Agosto 2020 10:41

L'appello disperato dei familiari potrebbe essere stato decisivo. Due settimane dopo la sua scomparsa Dora D’Asta, 23 anni, ha telefonato ai genitori che stamani sono andati a prenderla in una località che non è stata rivelata. La giovane è dunque tornata a casa.Era scomparsa da Bagheria il 7 agosto scorso, giorno in cui la cella del suo telefonino fu individuata a Messina, poi nessuna traccia. Ai genitori aveva detto di uscire per andare a una festa.,

A indagare sulla sua scomparsa sono stati i carabinieri della caserma di Bagheria ai quali i genitori avevano fatto denuncia.

“Ringraziamo le forze dell’ordine, la Polizia municipale, il sindaco Filippo Tripoli e tutta la città per l’interessamento – ha detto Piero, il fratello gemello di Dora – desideriamo mantenere il riserbo sui motivi dell’allontanamento di mia sorella che finalmente è tornata a casa”. Lieto fine, dunque, in tempo per il 23 settembre, giorno in cui è prevista la sua laurea in Psicologia: sogna di diventare criminologa.



