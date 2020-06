Politica 759

Azzolina a Salvini: "Non sai nemmeno come si scrive plexiglass". Ma ha ragione lui: c'è una sola s

Botta e risposta tra la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e il leader della Lega Matteo Salvini sulle 'gabbie in plexigass

Redazione

09 Giugno 2020 17:19

Botta e risposta tra la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e il leader della Lega Matteo Salvini sulle 'gabbie in plexigass'. Postando il video di una mamma, Salvini scrive su twitter: «Le follie del governo sul decreto Scuola: lo sfogo di una mamma, e come lei tante famiglie in tutta Italia che chiedono sorrisi e speranza per i loro figli, non il plexiglas. Non è questo il futuro da dare agli studenti. #AzzolinaBocciata».«Non hai letto il decreto (non è una novità), fai propaganda sulla sicurezza (non ci sarà nessuna gabbia di plexiglass). E non sai neanche come si scrive "plexiglass" - la replica della siciliana Lucia Azzolina - Essere bocciata da te è una promozione. Basta fake news, con la salute dei bambini non si scherza».

Ma quella della ministra dell'Istruzione appare come una una gaffe, infatti secondo il vocabolario della Treccani @plexiglas (con una sola s) è il «nome commerciale (più propriam. marchio registrato) di una resina termoindurente (metacrilato di metile), infrangibile, trasparente, più leggera del vetro, in luogo del quale viene adoperata per molti usi: se ne fanno oggetti di fantasia, bacchette, lastre, tubi, ecc., e parti di aeromobili». Wikipedia aggiunge che il Plexiglas (sempre con una sola s) è uno dei nomi commerciali del polimetilmetacrilato.



