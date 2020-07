Cronaca 706

Avvocatura in lutto a Caltanissetta: è morto a 59 anni Salvatore D'Agostini

Iscritto all'albo degli avvocati dal 1987 e all'albo dei cassazionisti dal 1999 è stato più volte consigliere dell'ordine

Redazione

11 Luglio 2020 17:47

E' morto stanotte all'età di 59 anni per un brutto male contro il quale combatteva da tempo l'avvocato Salvatore D'Agostini del foro di Caltanissetta. A darne notizia su facebook l'Ordine degli Avvocati. "Oggi l'Avvocatura è in lutto - si legge - Salvatore D'Agostini ci ha lasciato troppo presto. Grande avvocato, persona per bene, dai modi signorili e cordiali, più volte consigliere dell'Ordine, e segretario dell'Unione degli Ordini Forensi Siciliani, ha dedicato gran parte della sua vita professionale al bene comune della classe forense. Era stimato ed amato da tutti. Il vuoto è incolmabile. Siamo costernati e vicini al dolore della famiglia".



E' morto stanotte all'età di 59 anni per un brutto male contro il quale combatteva da tempo l'avvocato Salvatore D'Agostini del foro di Caltanissetta. A darne notizia su facebook l'Ordine degli Avvocati. "Oggi l'Avvocatura è in lutto - si legge - Salvatore D'Agostini ci ha lasciato troppo presto. Grande avvocato, persona per bene, dai modi signorili e cordiali, più volte consigliere dell'Ordine, e segretario dell'Unione degli Ordini Forensi Siciliani, ha dedicato gran parte della sua vita professionale al bene comune della classe forense. Era stimato ed amato da tutti. Il vuoto è incolmabile. Siamo costernati e vicini al dolore della famiglia".



News Successiva Beve bibita ghiacciata al bar e muore a 28 anni: portato in ospedale era stato dimesso

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare