Attualita 901

Avvistato nel mare trapanese un branco di squali, la Capitaneria di Porto: "Fate attenzione"

Il compartimento marittimo di Mazara del Vallo raccomanda massima prudenza ed attenzione a chiunque, a qualunque titolo, effettui attività natatorie e subacquee

Redazione

03 Settembre 2020 16:06

«Massima prudenza ed attenzione a chiunque, a qualunque titolo, effettui attività natatorie e subacquee o pratichi attività come il windsurf, kite-surf, o similari».E’ quanto raccomanda il Compartimento marittimo di Mazara del Vallo dopo il recente avvistamento da parte di un giovane sub di un branco di squali martello nel mare di fronte Capo Feto.

«Considerato l’ avvistamento in un fondale di circa 7/8 metri e ad una distanza di circa 700 metri dalla costa - si legge nella nota della Capitaneria di porto di Mazara - si ritiene opportuno, a tutela della sicurezza della balneazione e della vita umana in mare, rendere nota la circostanza e si invita chi va per mare a "riferire immediatamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto altri eventuali avvistamenti». L’avviso, si conclude, "è emanato ai fini della sicurezza della balneazione ed a tutela della vita umana in mare».



«Massima prudenza ed attenzione a chiunque, a qualunque titolo, effettui attività natatorie e subacquee o pratichi attività come il windsurf, kite-surf, o similari».E’ quanto raccomanda il Compartimento marittimo di Mazara del Vallo dopo il recente avvistamento da parte di un giovane sub di un branco di squali martello nel mare di fronte Capo Feto.

«Considerato l’ avvistamento in un fondale di circa 7/8 metri e ad una distanza di circa 700 metri dalla costa - si legge nella nota della Capitaneria di porto di Mazara - si ritiene opportuno, a tutela della sicurezza della balneazione e della vita umana in mare, rendere nota la circostanza e si invita chi va per mare a "riferire immediatamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto altri eventuali avvistamenti». L’avviso, si conclude, "è emanato ai fini della sicurezza della balneazione ed a tutela della vita umana in mare».



Ryanair annuncia più voli da Palermo a Malpensa: disponibili tariffe a partire da 16,99 euro

News Successiva Scuola, sindacati Sicilia: "Segreterie senza direttori amministrativi e oberate di pratiche"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare