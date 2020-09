Cronaca 422

Avviato a Marianopoli cantiere di lavoro per disoccupati, il sindaco: "Non venivano realizzati dal 2011"

Per il primo cittadino, Salvatore Noto, un opportunità per quei lavoratori che si sono ritrovati senza reddito a causa dell'emergenza coronavirus

03 Settembre 2020 08:05

Ha preso avvio questa mattina a Marianopoli il Cantiere di lavoro per operai disoccupati relativo ai “Lavori di rifacimento dei marciapiedi in via G. Marconi e di manutenzioni varie nel parco giochi in via C. A. Dalla Chiesa.A darne la notizia è il Sindaco Salvatore Noto, che con soddisfazione ricorda che era dal lontano Aprile del 2011 che nel Comune di Marianopoli non venivano realizzati dei Cantieri di lavoro e che non poteva capitare momento migliore per offrire una opportunità di lavoro, a quei lavoratori che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid -19, si sono ritrovati senza reddito.

“Il Cantiere di lavoro appena iniziato - afferma il Sindaco - non avrà il solo obiettivo di abbellire una delle vie principali del paese o di dare una sistemazione più funzionale e più sicura ad un’area di aggregazione così strategica per i bambini, ma avrà lo scopo di dare una boccata di ossigeno a quanti in questi mesi hanno dovuto sospendere le proprie attività lavorative, provocando sconforto e scoraggiamento all’interno delle proprie famiglie. Si spera che molti di questi disoccupati possano riconquistare, anche se solo per alcune settimane, la fiducia che le cose possano migliorare”.

“A proposito del Parco giochi – continua il Sindaco - questi interventi di manutenzione del cantiere sono stati programmati dall’Amministrazione, al fine di utilizzare la somma di circa 10.000 euro destinati al progetto di Democrazia partecipata, per cui è stato previsto l’acquisto di nuovi giochi da collocare all’interno della nuova area giochi, che sarà resa più fruibile in seguito ai suddetti lavori.

A queste dichiarazioni del Sindaco, seguono quelle dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Vullo, che spiega che il finanziamento di € 58.788,95, erogato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha permesso la realizzazione di questo Cantiere di lavoro, consentendo l’impiego di n. 15 lavoratori, n. 1 Direttore e n. 1 Istruttore, per una durata presunta di 41 giornate lavorative, oltre all’assunzione di un operaio qualificato per la durata presunta di 23 giorni lavorativi.

Il progetto dei lavori è stato redatto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Arch. Francesco Montagna, ma a rivestire un ruolo determinante per l’ottima riuscita del Cantiere è stata la competenza del Responsabile Unico del Procedimento, il Geometra Antonino Panzica, che si è occupato egregiamente di tutte le fasi della progettazione e degli affidamenti, riuscendo con cura a portare a buon fine l’attuazione del Cantiere, nonostante tutte le difficoltà burocratiche riscontrate. A questo ultimo va il riconoscimento di merito da parte dell’Amministrazione comunale, per aver espletato il suo incarico con impegno, abilità e preparazione, incarico che continuerà a mantenere come coordinatore anche durante l’esecuzione dei lavori, fino al rilascio del collaudo.



