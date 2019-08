Cronaca 301

Avviate questa mattina a Caltanissetta le campagne di derattizzazione e disinfestazione

Nei giorni successivi alle operazioni di derattizzazione, come effetto temporaneo dell'utilizzo dei prodotti, non è escluso che possano essere avvistati dei ratti in superficie prima della loro eliminazione

06 Agosto 2019 14:21

E' partita stamane, martedì 6 agosto, la prima di tre giornate di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del centro abitato e dell'immediata periferia di Caltanissetta, disposta dall'ufficio ambiente della direzione urbanistica del Comune. La nuova campagna di disinfestazione e derattizzazione risponde anche alle segnalazioni effettuate dai cittadini circa la presenza di ratti o di situazioni che rendevano necessario un intervento di disinfezione.La derattizzazione consiste nel posizionare le esche all'interno dei tombini stradali. Mentre le esche nei giardini, nelle ville comunali e nei luoghi pubblici sono posizionate all'interno di contenitori sigillati per evitare qualsiasi contatto con persone e animali.

Il primo giorno di lavori ha riguardato la parte bassa del centro storico nei quartieri Angeli, viale Amedeo, San Giuseppe e zone limitrofe. Mercoledì proseguiranno in centro storico nel quartiere Provvidenza, mercato Strata 'a foglia, piazza Mercato, quartiere Saccara e aree adiacenti. Giovedì 8 agosto si passerà alle periferie.

Nei giorni successivi alle operazioni di derattizzazione, come effetto temporaneo dell'utilizzo dei prodotti, non è escluso che possano essere avvistati dei ratti in superficie prima della loro eliminazione. Gli uffici comunali raccoglieranno le ulteriori segnalazioni per raddoppiare gli interventi dove necessario.



