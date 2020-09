Eventi 2591

Avverse condizioni meteo: a Caltanissetta la fiera di San Michele non si farà

A comunicarlo il sindaco Roberto Gambino e gli assessori Grazia Giammusso e Fabio Caracausi

Redazione

25 Settembre 2020 18:14

Si è appena conclusa la riunione con gli operatori commerciali della fiera di San Michele. Le sigle sindacali Cidec Caltanissetta, Fenailp regionale, Cidec Fosapi di Catania e Fiva Confcommercio prov. Catania, ci hanno portato a conoscenza che per le avverse condizioni del tempo rinunciano a partecipare all'evento commerciale, per quanto sopra non possiamo che prendere atto di tale decisione.

Noi abbiamo organizzato il sito adeguandolo a tutte le norme vigenti, sforzandoci di soddisfare le esigenze di tutti e consentendo agli operatori di lavorare in assoluta sicurezza e per questo ringraziamo il SUAPE e la Polizia Municipale. per il grande sforzo prodotto e per la grandissima professionalità dimostrata ancora un volta.

Comprendiamo la decizione delle organizzazioni di categoria che ringraziamo per la fattiva collaborazione.

Il Sindaco Roberto Gambino

L'Assessore allo sviluppo economico Grazia Giammusso

L'assessore agli eventi Fabio Caracausi

