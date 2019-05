Cronaca 278

Avrebbe molestato e palpeggiato alcune parrocchiane, condannato un prete siciliano

Il sacerdote è stato condannato a sei anni e 10 mesi di reclusione. Le parrocchiane si sarebbero rivolte a lui per chiedergli esorcismi

Redazione

28 Maggio 2019 20:12

Il tribunale di Palermo ha condannato a sei anni e 10 mesi di reclusione, per violenza sessuale, padre Salvatore Anello. Secondo l'accusa avrebbe molestato e palpeggiato alcune parrocchiane, che si erano rivolte a lui per chiedergli esorcismi, promettendo loro di liberarle dai problemi materiali e psicologici che vivevano.

Ad accusare il sacerdote sono state alcune vittime che hanno raccontato che padre Anello avrebbe approfittato della loro vulnerabilità per commettere atti sessuali.

Il tribunale di Palermo ha condannato a sei anni e 10 mesi di reclusione, per violenza sessuale, padre Salvatore Anello. Secondo l'accusa avrebbe molestato e palpeggiato alcune parrocchiane, che si erano rivolte a lui per chiedergli esorcismi, promettendo loro di liberarle dai problemi materiali e psicologici che vivevano.

Ad accusare il sacerdote sono state alcune vittime che hanno raccontato che padre Anello avrebbe approfittato della loro vulnerabilità per commettere atti sessuali.

False mail provenienti dalla Polizia di Stato: nuove truffe circolano sul web

News Successiva Papà fantasma condannato a pagare al figlio un risarcimento di 66 mila euro

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews