Avrebbe maltrattato la moglie perchè non si rassegnava alla fine del matrimonio, tribunale di Caltanissetta lo assolve

Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna dell’uomo ad anni tre e mesi due di reclusione

24 Luglio 2020 15:42

Un uomo di 56 anni A.P. , originario Di Caltanissetta è stato assolto dall’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna I.F. La donna l’ha denunciato nel 2016 al culmine di una ennesima lite tra la coppia. In particolare l’uomo avrebbe anche colpito di striscio con un bicchiere uno dei figli minori. La donna nella denuncia ha riferito che già dal 2008 era stata oggetto di vessazioni, insulti, e violenze da parte del convivente. La vita familiare aveva avuto alterne vicende ed a separazioni avevano fatto seguito riconciliazioni. In diverse occasioni erano Intervenuti i carabinieri di Serradifalco a seguito della chiamata della donna. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna dell’uomo ad anni tre e mesi due di reclusione.

La difesa dell’imputato rappresentata dall’avvocato Vincenzo Ricotta ha sostenuto che nel caso di specie facesse difetto il requisito della abitualità della condotta necessaria per configurare il Delitto di maltrattamenti e che si trattava solo di liti sporadiche conseguenti alla rottura della relazione tra i due.

Il giudice dott Santi Bologna ha assolto l’imputato dal reato Ascritto. La donna che escussa in dibattimento ha ridimensionato le accuse e che non si è costituita parte civile era assistita dall’avvocato Giuseppe Dacquì.



