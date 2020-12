Cronaca 594

Aveva abbandonato la figlia positiva al covid in ospedale: donna arrestata a Catania

Dopo un mese di ricovero la piccola ha lasciato il reparto di malattie infettive ed è stata presa in carico dai servizi sociali del Comune

Redazione

15 Dicembre 2020 12:21

Arrestata la madre della bambina abbandonata all'ospedale dei Bambini di Palermo e risultata positiva al Covid. La donna si trovava a Catania e ora le viene contestato il reato di abbandono di minori.La piccola era stata lasciata all'ospedale alla fine di ottobre. Adesso è completamente guarita ed è stata affidata a una struttura. Le indagini della polizia avevano individuato inizialmente due donne, poi sparite. Ora la mamma della bambina è stata rintracciata a Catania.

La bimba era stata abbandonata nelle scorse settimane al Di Cristina da due donne e dopo il test era risultata positiva al coronavirus. Dopo un mese di ricovero ha lasciato il reparto di malattie infettive ed è stata presa in carico dai servizi sociali del Comune. Le donne rom che hanno portato la bimba avevano dichiarato ai medici di essere le zie. La prima si è presentata al pronto soccorso il 12 ottobre scorso ed poi è scappata. Poi una seconda donna era andata in ospedale. Pensava di potere portare via la piccola che nel frattempo era risultata positiva. Dopo cinque giorni di ricovero nel reparto con la nipote anche questa seconda zia ha fatto perdere le tracce. La procura dei minori si era già attivata per chiedere al tribunale lo stato di abbandono per procedere con l’affidamento della bambina.

La misura cautelare è stata chiesta dall’aggiunto Annamaria Picozzi ed è stata disposta dal gip Piergiorgio Morosini. (Gds.it)



