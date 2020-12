Attualita 422

Averna torna in casa Sicindustria Caltanissetta, lo storico marchio nisseno punta sulle bellezze dell'isola

"Si tratta - ha detto Gianfranco Caccamo, reggente degli industriali - di un ritorno che ci riempie di gioia"

Redazione

11 Dicembre 2020 21:17

Averna torna in casa Sicindustria. Il Gruppo Campari, che nel 2014 ha acquisito lo storico marchio nisseno, ha infatti deliberato l’ingresso dello stabilimento di Xiboli, in Sicindustria Caltanissetta. “Si tratta – commenta il reggente della delegazione territoriale degli industriali, Gianfranco Caccamo – di un ritorno che ci riempie di gioia. La produzione dell’amaro Averna ha, infatti, storicamente rappresentato per Caltanissetta un fiore all’occhiello ed è per questo che non posso che essere grato al gruppo Campari e, in particolare, al suo chief executive officer, Bob Kunze-Concewitz, e a Pietro Fici, direttore dello stabilimento nisseno, per aver deciso di tornare nella casa degli industriali”.“Con questo ingresso – afferma Fici – vogliamo sigillare ancora di più il legame del nostro Gruppo con il territorio siciliano. Un legame storico che abbiamo voluto rimarcare anche con la nostra campagna pubblicitaria internazionale #OpenSicily, un vero inno alla sicilianità e alle bellezze dell'isola”. Ed è proprio da qui che tutto è partito: “Quando abbiamo visto lo spot Campari per Averna – racconta Caccamo – non abbiamo potuto fare a meno di pensare che un’azienda così non poteva non far parte della nostra famiglia. Ciascuno dei fotogrammi è, infatti, un inno alla Sicilia e alle sue bellezze con una attenzione focalizzata sugli ingredienti siciliani che restano al centro del profumo e del gusto caratteristici di Averna”. Una storia, insomma, che da oggi torna ad essere per Sicindustria anche futuro.

