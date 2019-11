Cronaca 222

Autotrasportatore gelese travolto da un trattore: indagato il conducente del mezzo

L'uomo che stava guidando il trattore che ha investito Orazio Curvà, è indagato per omicidio colposo

Redazione

09 Novembre 2019 15:47

E' stato iscritto nel registro degli indagati, per l'ipotesi di reato di omicidio colposo, l'uomo che stava guidando, in retromarcia, il trattore gommato che ha investito e ucciso Orazio Curvà, 56 anni, di Gela, titolare di una ditta di autotrasporti. L'incidente sul lavoro è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, in contrada Pietra Fucile, a Ravanusa, nell'Agrigentino.

